Потребление газа в Китае в январе-ноябре выросло на 7,3% г/г

Потребление природного газа в Китае в январе-ноябре увеличилось на 7,3% относительно того же периода 2022 года и достигло 356,61 млрд кубометров, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

В том числе в ноябре спрос на него вырос на 9,4% и составил 34,98 млрд кубометров, передает агентство "Синьхуа".

Как сообщалось ранее, добыча природного газа в КНР за одиннадцать месяцев 2023 года повысилась на 6% - до 209,6 млрд кубометров.