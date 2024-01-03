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ТЭК 03.01.2024 20:00

Потребление газа в Китае в январе-ноябре выросло на 7,3% г/г

Потребление природного газа в Китае в январе-ноябре увеличилось на 7,3% относительно того же периода 2022 года и достигло 356,61 млрд кубометров, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

В том числе в ноябре спрос на него вырос на 9,4% и составил 34,98 млрд кубометров, передает агентство "Синьхуа".

Как сообщалось ранее, добыча природного газа в КНР за одиннадцать месяцев 2023 года повысилась на 6% - до 209,6 млрд кубометров.

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Тэги: КИТАЙ, ЭНЕРГЕТИКА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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