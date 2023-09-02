Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

В ходе официального визита делегации, возглавляемой министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Китай, были обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетики между Азербайджаном и КНР.

"В ходе встречи с председателем China Energy International Group Co., Ltd. Лю Цзэсянем мы обсудили проекты, реализуемые в энергетическом секторе Азербайджана, перспективы сотрудничества с компанией, а также потенциал "зеленой" энергетики нашей страны и проекты, реализуемые на освобожденных территориях", - написал на своей странице в соцсети "X" Джаббаров.

В рамках визита также запланировано открытие Торгового дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.

В.Алиев