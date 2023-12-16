Китай считает энергетическое сотрудничество с Россией важной составной частью всеобъемлющего стратегического партнерства

Китай готов к углублению сотрудничества с Россией в области энергетики для достижения результатов, которые будут способствовать развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

В Пекине состоялось очередное заседание Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, Россию представлял заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Дин Сюэсян в качестве одного из направлений углубления сотрудничества предложил активизацию торговли энергоресурсами, содействие строительству и стабильной эксплуатации нефтегазовых проектов, а также реализацию проектов в области атомной энергетики.

Он высказался за активное расширение новых областей и направлений энергетического сотрудничества, углубленное продвижение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, водородной энергетики.

По мнению китайского чиновника, Китаю и России следует "укрепить глобальное энергетическое управление, вносить больший вклад в содействие долгосрочному здоровому, стабильному и устойчивому развитию глобального энергетического рынка и содействие созданию глобального партнерства в области чистой энергетики".