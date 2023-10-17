Баку и Пекин договорились о сотрудничестве в энергосфере, обсудили перспективы расширения деятельности SOCAR Trading на китайском рынке

Азербайджан и Китай во вторник подписали меморандум о содействии развитию сотрудничества в сферах энергетики, нефти газа и инвестиций в энергетические проекты.
"Министр энергетики Пярвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Китае в рамках форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", провел встречу с главой Национальной энергетической администрации Китая Чжаном Цзяньхуа. В ходе встречи состоялись обсуждения по развитию отношений между двумя странами в рамках проекта "Один пояс, один путь" и в двустороннем формате", - говорится в сообщении Минэнерго Азербайджана.
По информации ведомства, в ходе встречи стороны отметили наличие больших возможностей для расширения сотрудничества между Баку и Пекином.
"В качестве примеров успешного энергетического сотрудничества указывались поставки SOCAR азербайджанской и нефти третьих стран, нефтепродуктов, нефтехимической продукции, а также сжиженного газа в Китай, участие китайских компаний в проектах по добыче и переработке нефти в Азербайджане, а также в электроэнергетическом секторе", - говорится в информации.
Что касается взаимодействия по проектам "зеленой энергетики" и "зеленых технологий", то стороны обсудили участие компании "Dongfang" в строительстве солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт и сотрудничество с компанией "China Gezhouba Group Overseas Investment" по проектам возобновляемой энергетики мощностью 2 ГВт в Азербайджане.
"Состоялись также обсуждения по перспективам расширения деятельности компании "SOCAR Trading" (торговая "дочка" SOCAR) на китайском рынке", - сообщило Минэнерго.
По итогам встречи был подписан "Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и Национальной энергетической администрацией КНР. Меморандум направлен на содействие развитию сотрудничества в сферах электроэнергетики, нефти и газа, нефтехимии, возобновляемых источников энергии и в области инвестиций в энергетические проекты.
"Данный документ предусматривает расширение двусторонних отношений в энергетическом секторе обеих стран, сотрудничество в области применения новых технологий и обновления энергетической инфраструктуры, стимулирование взаимных инвестиций и деловой активности, обмен опытом в сфере возобновляемых источников энергии, а также проведение совместных конференций, форумов и тренингов", - уточняет ведомство.
Н.Аббасова
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