Brent подорожала до $78,28 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали резко расти вечером в среду на новости о взрывах в Иране и приостановке добычи на месторождении в Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:32 по бакинскому времени повысилась на $2,39 (3,15%), до $78,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,33 (3,31%), до $72,71 за баррель.

Более сотни человек погибли при взрывах у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, еще около 170 получили ранения и травмы, передают иранские СМИ.

Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно.

В спецслужбах Ирана считают, что взрывы у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани в городе Кермане были целенаправленным терактом.

Тем временем добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара будет приостановлена из-за акций протеста. На месторождении добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.