Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется около $78,9 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в четверг на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:20 составляет $78,87 за баррель, что на $0,62 (0,79%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,73 (1%), до $73,43 за баррель.

Накануне оба сорта подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию в Ливии, где из-за акций протеста остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

В четверг в 19:00 мск Минэнерго США обнародует данные о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также повышение резервов бензина и дистиллятов на 2,32 млн баррелей и 2,6 млн баррелей соответственно.