APA покупает сланцевого производителя Callon Petroleum за $4,5 млрд

Американский производитель нефти и газа APA Corp. покупает компанию Callon Petroleum Co., основные операции которой сосредоточены в Пермском сланцевом бассейне.
Как говорится в пресс-релизе APA, сумма сделки с учетом долга Callon составит порядка $4,5 млрд.
Покупка Callon позволит APA расширить портфель активов в Пермском бассейне и положительно скажется на финансовых показателях компании, отмечается в пресс-релизе.
Сделка пройдет в виде обмена акциями: по ее условиям, акционеры Callon получат за каждую бумагу компании по 1,0425 акции APA. Исходя из стоимости бумаг последней на закрытие рынка 3 января, Callon оценена в рамках сделки в $38,31 за акцию.
APA выпустит примерно 70 млн новых акций в рамках сделки.
После ее закрытия действующим акционерам APA будет принадлежать 81% объединенной компании.
Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, стороны планируют закрыть ее во втором квартале 2024 года.
Акции APA теряют в цене 4,6% в ходе предварительных торгов в четверг, бумаги Callon Petroleum подорожали на 5,6%.
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