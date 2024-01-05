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Цена на нефть

04.01 $/bbl +/- WTI 72.19 -0.51 Brent 77.59 -0.66

ТЭК 05.01.2024 09:22

Нефть восстанавливается после спада накануне, Brent у $78 за баррель

Цены на нефть растут утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают данные о запасах в США.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:04 составляет $77,99 за баррель, что на $0,4 (0,52%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты опустились в цене на $0,66 (0,8%), до $77,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,54 (0,75%) и составили $72,73 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $0,51 (0,7%), до $72,19 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило в четверг Минэнерго страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей.

Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей, что стимулировало опасения в отношении спроса на топливо и оказало давление на нефтяной рынок накануне.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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