Израильские военные нанесли удары по более чем 100 целям в Газе

Израильские военные сообщили, что за последние сутки нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа.
"За последние сутки ВВС, ВМС и сухопутные силы Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа. В частности, речь идет о командных пунктах и иных военных объектах", - отметило израильское командование в соцсетях.
По данным израильской стороны, интенсивные боевые действия против палестинских военизированных формирований продолжились в городе Хан-Юнис.
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