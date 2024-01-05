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Дальнее зарубежье 05.01.2024 16:45

Израильские военные нанесли удары по более чем 100 целям в Газе

Израильские военные сообщили, что за последние сутки нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа.

"За последние сутки ВВС, ВМС и сухопутные силы Израиля нанесли удары по более чем 100 целям в секторе Газа. В частности, речь идет о командных пунктах и иных военных объектах", - отметило израильское командование в соцсетях.

По данным израильской стороны, интенсивные боевые действия против палестинских военизированных формирований продолжились в городе Хан-Юнис.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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