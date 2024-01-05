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Глава «Хезболлы» обещает ответить Израилю на смерть одного из лидеров ХАМАС

Лидер ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла заявил в пятницу в телевыступлении о "неизбежной" реакции его группировки на смерть заместителя председателя политического бюро ХАМАС Салеха аль-Арури.

"Ответ будет неизбежным", - пообещал Насралла, говоря о приписываемой Израилю атаке беспилотника по офису ХАМАС в южном пригороде Бейрута во вторник, в результате которого погибли аль-Арури и еще шесть руководителей палестинской радикальной группировки, сообщает Le Figaro.

По словам главы проиранской организации, в "Хезболле" это нападение воспринято со всей серьезностью, и оно "не останется без ответа". "Мы не можем промолчать при атаке такого масштаба, так как это означало бы, что весь Ливан окажется под угрозой", - сказал Насралла.

Ранее "Хезболла" распространила заявление, в котором подчеркивалось, что ее бойцы после этого нападения находятся в повышенной степени готовности к ответным действиям.

Лидер группировки также сообщил, что с 7 октября 2023 года "Хезболла" провела более 670 различных боевых операций против израильских военных. По его утверждению, "Хезболла" располагает разведанными об израильской армии, что позволяет наносить удары именно по военным целям, в частности - по бронетехнике и складам с оружием.

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Тэги: ХЕЗБОЛЛА, ИЗРАИЛЬ


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