Израиль нанес серию ударов по позициям «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу и утром провела серию ударов по позициям "Хезболлы", а также вела боевые действия против хамасовцев на севере и юге сектора Газа, передают израильские СМИ.
Газета The Jerusalem Post сообщила, что среди целей, по которым нанесли удары солдаты ЦАХАЛ, были военная база "Хезболлы" и другая инфраструктура движения. Кроме того, израильские военные использовали артиллерию. В ЦАХАЛ пояснили, что эти атаки были проведены для срыва запланированных "Хезболлой" нападений на Израиль.
Также по информации Times of Israel, израильские силы в секторе Газа устроили засаду на юге анклава и ликвидировали десятки боевиков ХАМАС. Помимо этого, солдаты ЦАХАЛ обнаружили тайник с различным оружием в центральной части анклава. На севере Газы в ходе боев также "ликвидированы десятки боевиков", отмечает издание.
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. "Хезболла", со своей стороны, выражает поддержку палестинским группировкам из Газы.
"Хезболла" и Израиль не ведут масштабных боевых действий друг против друга. Тем не менее, ливанская группировка регулярно обстреливает израильскую территорию, а Израиль наносит ответные удары.
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