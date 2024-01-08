Жилфонд в Баку в 2040г достигнет 78,6 млн кв.м.

Жилищный фонд в городе Баку в 2040 году увеличится до 78 млн 615,3 тыс. кв. м. против 47 млн 737,7 тыс. кв.м. в 2020 году, т.е. рост составит 64,5%.
Такие данные, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», приведены в Генплане города Баку до 2040 года, утвержденном кабинетом министров Азербайджана 30 декабря 2023 года.
Согласно плану, к 2040 году существенно сократится изношенный жилищный фонд. В частности, если в 2020 году изношенный жилищный фонд составлял 19 млн 517,8 тыс. кв. м., то в 2027 году он снизится до 12 млн 138,4 тыс. кв.м., в 2040 году – до 8 млн 338,4 тыс. кв.м.
По плану, в столице существенно увеличится жилфонд, включающий многоэтажные жилые дома (9 этажей и выше). Если на конец 2020 года размер такого жилфонда оценивался в 15 млн 826,7 тыс. кв.м., то в 2027 году он увеличится до 20 млн 8,5 тыс. кв.м., в 2040 году – до 25 млн 102,7 тыс. кв. м, т.е. в 2020-2040гг рост составит 58,6%.
Жилфонд в среднеэтажных жилых домах (5-8 этажей) в 2040 году достигнет 10 млн 349,3 тыс. кв.м. (в 2020г – 6 млн 154,3 тыс. кв.м.), малоэтажных (до 5 этажей) – 20 млн 406,4 тыс. кв.м. (в 2020г – 19 млн 877,2 тыс. кв.м.).
Согласно генплану, в 2020-2040гг существенно увеличится (в 3,9 раза – ИФ) площадь индивидуальных жилых домов. В частности, если на конец 2020 года общая площадь индивидуальных жилых домов составляла 5 млн 879,5 тыс. кв.м., то в 2027 году она достигнет 19 млн 8,8 тыс. кв.м., в 2040 году – 22 млн 756,9 тыс. кв.м.
Р.Ахмедов
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