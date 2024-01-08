Нефть усилила падение днем в понедельник, трейдеры продолжают оценивать новости о снижении цен Саудовской Аравией.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:27 составляет $76,78 за баррель, что на $1,98 (2,51%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,05 (2,78%), до $71,76 за баррель.
Саудовская Аравия в феврале понизит цены на все сорта нефти для всех регионов, сообщила накануне госкомпания Saudi Aramco.
Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель. В результате основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая - это минимум с ноября 2021 года.
Цены для США в феврале также уменьшатся на $2 за баррель, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $1,5-2 за баррель.
Баку обвинил Вашингтон в политических манипуляциях
Перу рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в энергетике - посол в Баку
Алиев обсудил с послом Люксембурга сотрудничество в банковской, финансовой и транспортной сферах
ВОЗ пришлось отменить доставку медикаментов на север Газы из-за отсутствий гарантий безопасности
Жилфонд в Баку в 2040г достигнет 78,6 млн кв.м.
«Наследники» получили «Золотой глобус» как лучший драматический сериал
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Контрразведка КНР задержала иностранца по подозрению в сборе информации для британской разведки MI6
Боно и Григорян обсудили ход мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Глава Минобороны Израиля заявил о способности ЦАХАЛ провести полноценную военную операцию в Ливане
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы