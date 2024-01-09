Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8625 RUR   0.0186 GBR   2.1672 TRY   0.0568

Цена на нефть

08.01 $/bbl +/- WTI 70.77 -3.04 Brent 76.12 -2.64

СНГ 09.01.2024 15:16

Министр обороны РФ: потери армии Украины за прошлый год превысили 215 тыс. человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 тыс. человек.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПОТЕРИ, ШОЙГУ


Похожие новости


Баку готов содействовать мирным инициативам между Москвой и Киевом при наличии соответствующих условий и обращения – глава МИД Азербайджана Украинские военные уничтожили российский десантный корабль «Новочеркасск» Россия открыта к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации - Песков Герасимов: Вашингтон оказывают Киеву значительную военную помощь и затягивают украинский конфликт Российские войска владеют инициативой в рамках СВО, заявил Путин Шойгу: Украина получила более 5 тыс. танков, 115 самолетов и вертолетов Москва готова договариваться по Украине только исходя из интересов РФ - Путин В Кремле сочли политизированным решение ЕС о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в союзе Путин заявил, что российская группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек Россия не будет вести переговоры с Киевом на украинских условиях - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az