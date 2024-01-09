Министр обороны РФ: потери армии Украины за прошлый год превысили 215 тыс. человек

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 215 тыс. человек.
"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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