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Цена на нефть

08.01 $/bbl +/- WTI 70.77 -3.04 Brent 76.12 -2.64

ТЭК 09.01.2024 15:54

Brent подорожала до $77,6 за баррель

Цены на нефть перешли к активному росту днем во вторник, восстанавливаясь после максимального с ноября обвала накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:28 по Баку повысилась на $1,44 (1,89%), до $77,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,38 (1,95%), до $72,15 за баррель.

В понедельник WTI упала в цене на 4,1%, Brent - на 3,4% после того, как Саудовская Аравия объявила о снижении цен на все сорта нефти для клиентов из всех регионов.

В частности, цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, и в результате Arab Light - основной сорт нефти, поставляемый в Азию - будет стоить на $1,5 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Это минимальный спред с ноября 2021 года.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает приостановка добычи на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара. В результате добыча в Ливии сократилась до 981 тыс. баррелей в сутки в минувшую пятницу с примерно 1,2 млн б/с, отмечают аналитики ING.

"На рынке продолжается упорная борьба, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - Кажется, желание игроков продавать Brent по ценам ниже $75 и WTI ниже $70 невелико".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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