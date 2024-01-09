Нефть уверенно остается в плюсе

Цены на нефть уверенно остаются в плюсе вечером во вторник, рынок оценивает геополитические риски.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,97 (1,27%), до $77,09 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,02 (1,44%), до $71,79 за баррель.

Перебои с транспортировкой через Красное море и опасения разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС могут способствовать формированию уровня поддержки для нефтяных котировок, говорят аналитики, на которых ссылается MarketWatch.

Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG во вторник заявил, что по-прежнему считает обстановку в Красном море опасной, а его суда продолжат обходить регион, огибая мыс Доброй Надежды.

Международная морская организация (IMO) на прошлой неделе сообщила, что не менее 18 транспортных компаний решили изменить маршруты своих судов аналогичным образом, что увеличивает время в пути на 10 дней, ведет к повышению ставок фрахта и наносит вред торговле.