Министр обороны Израиля сообщили Блинкену о планах активизировать операцию в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном проинформировал его о планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысить интенсивность боевых операций в секторе Газа, сообщает во вторник Times of Israel.
"Галант подчеркнул, что операции в районе Хан-Юнис (на юге анклава) будут усилены и будут продолжаться до тех пор, пока не будет обнаружено руководство ХАМАС, а израильские беженцы не вернутся домой", - говорится в выдержке из заявления, которое приводит издание.
Также в ходе встречи с Блинкеном министр обороны Израиля поднял тему напряженности в регионе и "атак Ирана, проводимых через его марионеток".
"Необходимо увеличить давление на Иран, оно может предотвратить эскалацию в регионе", - заявил Галлант.
Он подчеркнул, что главным приоритетом Израиля в настоящее время является обеспечение возвращения жителей северной части Израиля, где в последнее время активизировались военные действия на границе с Ливаном против группировки "Хезболла".
Блинкен находится в зарубежном турне с 4 по 11 января.
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