Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о независимом доступе журналистов в сектор Газа

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных медиа о предоставлении журналистам независимого доступа в сектор Газа, пишет Times of Israel.
"Суд заявил, что разрешение журналистам находиться в секторе Газа может привести к раскрытию оперативных деталей, в том числе о местонахождении сил, что может "подвергнуть их реальной опасности", - отмечает газета, ссылаясь на вынесенное в понедельник постановление суда.
Издание подчеркивает, что ограничения оправданы соображениями безопасности израильских солдат, участвующих в операции против ХАМАС.
При этом суд заявил, что израильским и иностранным журналистам разрешен ограниченный доступ в сектор Газа при сопровождении израильскими военными.
Как уточняет издание, Израиль контролирует въезд в Газу, независимый доступ в сектор для журналистов закрыт с 7 октября.
"Запрет Израиля на доступ независимой иностранной прессы на протяжении 95 дней подряд является беспрецедентным", - заявили в ассоциации иностранной прессы (FPA) в Иерусалиме.
В ассоциации поясняют, что сопровождение военными "ограничено избранными иностранными СМИ" и "жестко контролируется".
7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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