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Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о независимом доступе журналистов в сектор Газа

Верховный суд Израиля отклонил апелляцию международных медиа о предоставлении журналистам независимого доступа в сектор Газа, пишет Times of Israel.

"Суд заявил, что разрешение журналистам находиться в секторе Газа может привести к раскрытию оперативных деталей, в том числе о местонахождении сил, что может "подвергнуть их реальной опасности", - отмечает газета, ссылаясь на вынесенное в понедельник постановление суда.

Издание подчеркивает, что ограничения оправданы соображениями безопасности израильских солдат, участвующих в операции против ХАМАС.

При этом суд заявил, что израильским и иностранным журналистам разрешен ограниченный доступ в сектор Газа при сопровождении израильскими военными.

Как уточняет издание, Израиль контролирует въезд в Газу, независимый доступ в сектор для журналистов закрыт с 7 октября.

"Запрет Израиля на доступ независимой иностранной прессы на протяжении 95 дней подряд является беспрецедентным", - заявили в ассоциации иностранной прессы (FPA) в Иерусалиме.

В ассоциации поясняют, что сопровождение военными "ограничено избранными иностранными СМИ" и "жестко контролируется".

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЖУРНАЛИСТЫ, ПРИСУТСТВИЕ


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