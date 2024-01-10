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Это интересно 10.01.2024 13:33

Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners

Азербайджан с 72 безвизовыми направлениями занял 70-е место в опубликованном в среду Индексе паспортов мира компании Henley & Partners на I-ый квартал 2024 года, поднявшись на 2 позиции по сравнению с предыдущей оценкой.

«За прошедший период Азербайджан заключил соглашения о безвизовом перемещении с Кенией, ОАЭ и Саудовской Аравией», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» выдержки из рейтинга.

Что касается других государств Южного Кавказа, то в этот раз Грузия поделила с Боснией и Герцеговиной 50-ю позицию (121 безвизовое направление), Армения - 74-е место (68 безвизовых направлений).

«Впервые за 19 лет наблюдений компании сразу шесть стран заняли первое место с рекордным количеством возможностей для безвизовых путешествий: четыре из них страны Европейского союза – Германия, Италия, Испания и Франция, две азиатские страны – Сингапур и Япония. Держатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы по 194 направлениям мира (из 227)», - отметили в компании.

Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила 199 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Индекс базируется на эксклюзивных и официальных данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую и точную в мире базу данных туристической информации.


Х.Насирзаде

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Тэги: ПАСПОРТ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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