Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners

Азербайджан (69 безвизовых направлений) поделил с Угандой 72-е место в опубликованном во вторник Индексе паспортов мира компании Henley & Partners на III квартал 2023 года, поднявшись на 4 позиций по сравнению с январским рейтингом.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в январе Азербайджан поделил 76-е место вместе с Доминиканской Республикой и Тунисом.
Что же касается других государств Южного Кавказа, то в этот раз Грузия поделила с Албанией 48-ю позицию (117 безвизовых направлений), Армения - 74-е место с Филиппинами и Кабо-Верде (66 безвизовых направлений).
Впервые за пять лет Япония перестала возглавлять рейтинг самых сильных паспортов мира и оказалась на третьем месте. Место лидера занял Сингапур. Германия, Италия и Испания поднялись на второе место с безвизовым доступом в 190 стран. Третье же место поделили Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония. На последнем, 103-м, месте оказался Афганистан.
Индекс паспортов Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.
Р.Керимов
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