Нефть перешла к слабому снижению

Цены на нефть начали слабо снижаться в среду, инвесторы ждут данных о запасах топлива в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:12 понизилась на $0,1 (0,13%), до $77,49 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,06 (0,08%), до $72,18 за баррель.
Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2%.
Согласно опубликованным накануне данным Американского института нефти (API), резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,215 млн баррелей.
Минэнерго США обнародует официальный отчет о запасах энергоносителей в 19:30 в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет укажет на снижение запасов нефти на 675 тыс. баррелей и рост резервов бензина на 2,5 млн баррелей.
Поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.
"Я не думаю, что цены на нефть продолжат снижаться, но и аппетита к рисковым активам тоже не наблюдается, - сказала основательница консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен. - Вскоре нас ждет период закрытия НПЗ на ремонтные работы, поэтому сейчас мы не видим смысла ставить на рост котировок".
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