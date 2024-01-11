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Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

ТЭК 11.01.2024 09:17

Нефть дорожает после снижения днем ранее

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после того, как днем ранее они снизились на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:00 составляют $77,14 за баррель, что на $0,34 (на 0,44%) выше уровня на закрытие прошлой торговой сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,79 (на 1%) - до $76,80 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли в цене на $0,27 (на 0,38%) - до $71,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов их котировки уменьшились на $0,87 (на 1,2%) и завершили день на отметке $71,37 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.

Респонденты S&P Global Commodity прогнозировали в среднем снижение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.

Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.

Еще одним фактором, оказывающим повышательное давление на цены, является остановка добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара, мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки, из-за политических протестов.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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