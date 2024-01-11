Нефть дорожает после снижения днем ранее

Цены на нефть эталонных марок в четверг повышаются после того, как днем ранее они снизились на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:00 составляют $77,14 за баррель, что на $0,34 (на 0,44%) выше уровня на закрытие прошлой торговой сессии. В среду эти контракты подешевели на $0,79 (на 1%) - до $76,80 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли в цене на $0,27 (на 0,38%) - до $71,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов их котировки уменьшились на $0,87 (на 1,2%) и завершили день на отметке $71,37 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 1,338 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 675 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.
Резервы бензина подскочили на 8,03 млн баррелей, дистиллятов - на 6,53 млн баррелей. Эксперты предполагали рост на 2,49 млн и 2,38 млн баррелей соответственно.
Респонденты S&P Global Commodity прогнозировали в среднем снижение запасов нефти на 900 тыс. баррелей, а также увеличение резервов бензина на 4,9 млн баррелей и дистиллятов - на 3,7 млн баррелей.
Между тем поддержку нефтяному рынку оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, пишет MarketWatch. Тот факт, что инциденты продолжаются, несмотря на действия ВМС США и Великобритании в регионе, усиливает опасения затягивания конфликта, вынуждающего транспортные компании искать обходные пути для транспортировки грузов.
Еще одним фактором, оказывающим повышательное давление на цены, является остановка добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара, мощность которого составляет 300 тыс. баррелей в сутки, из-за политических протестов.
Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах
Азербайджан входит в топ-20 стран мира по количеству САУ, в топ-30 по количеству танков и РСЗО - Global Firepower
РФ 5 раз отказывалась от предложения Азербайджана о совместном контроле над Лачинской дорогой - Алиев
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Кандидат в президенты США Кристи заканчивает свою президентскую кампанию
США направят делегацию на Тайвань
Строительство моста в направлении Ордубада для обеспечения сухопутного сообщения с Нахчываном через Иран может начаться в 2024 году - Алиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы