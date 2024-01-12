Нефть ускорила рост

Рост цен на нефть резко ускорился днем в пятницу на новостях об ударах по йеменским хуситам.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 14:58 повысилась на $2,95 (3,81%), до $80,36 за баррель. Котировки превысили $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,88 (4%), до $74,9 за баррель.

Международная коалиция вооруженных сил с США во главе в четверг нанесла удары по позициям повстанцев-хуситов на территории Йемена. Это было ответом на атаки судов в Красном море и может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Barron`s.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"На рынке нефти есть опасение, что регион движется по непредсказуемому пути эскалации, и в какой-то момент могут действительно случиться перебои поставок", - написал Бьярн Скилдруп из SEB.