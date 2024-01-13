Военное командование США подтвердило факт нанесения нового удара по Йемену

Вооруженные силы США 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене, сообщает Центральное военное командование США в соцсети Х.
"Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney по конкретной военной цели с использованием ракет "Томагавк" и был продолжением действий, связанных с ударами, нанесенными 12 января, и направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что хуситы наносили удары по судам с применением противокорабельных баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Ранее о новом ударе по объекту хуситов в Йемене сообщили СМИ со ссылками на источники из числа официальных лиц.
Как сообщалось, Соединенные Штаты и Великобритания нанесли в пятницу серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения группировки на суда, проходящие через Красное море. Атаки были осуществлены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.
Командование американских ВВС заявило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене было нанесено более 60 ударов.
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