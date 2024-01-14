Глава МИД Франции продолжит обсуждение украинской темы в Берлине и Варшаве

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, совершивший в субботу визит в Киев, посетит в воскресенье Берлин, а в понедельник - Варшаву, передает BFMTV.
По сообщению канала, ссылающегося на источник в окружении главы МИД, Сежурне "выслушал украинские потребности" и намерен их обсудить со своими коллегами перед Европейским советом 1 февраля.
Его цель - "продвинуть украинское досье в европейских инстанциях".
По данным телеканала France 24, в Киеве Сежурне обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с Евросоветом 1 февраля и "ведущей ролью Франции, чтобы этот саммит вновь ознаменовался единой европейской поддержкой Украины".
Руководитель французской дипломатии встретится в воскресенье с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок после чего вернется в Париж "для совещаний". Затем он отправится в Варшаву для встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским.
В Брюсселе 1 февраля состоится внеочередной Европейский совет, главным вопросом которого будет пересмотр бюджета ЕС на 2024-2027 годы с учетом включения в него макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро.
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