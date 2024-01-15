США сбили выпущенную по американскому эсминцу ракету в Красном море

Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США из района Йемена, контролируемого хуситами, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальных сетях.
"14 января примерно в 16:45 (время Саны) противокорабельная крылатая ракеты была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по авианосцу Laboon (DDG58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды", - говорится в сообщении.
Данных о раненых и разрушениях нет.
В минувшую пятницу США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. Командование американских ВВС заявило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене нанесли более 60 ударов.
В субботу Центральное командование ВС США сообщило, что 13 января нанесен новый удар - по радиолокационной станции.
Позднее заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насреддин Амер заявил, что удар США не привел к каким-либо результатам.
"Обошлось без раненых, материальных и человеческих потерь нет", - заявил он "Аль-Джазире", пообещав при этом, что мятежники дадут "мощный и эффективный ответ" на действия американской стороны.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.
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