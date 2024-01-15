Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8637 RUR   0.0193 GBR   2.1683 TRY   0.0565

Цена на нефть

12.01 $/bbl +/- WTI 72.68 +0.66 Brent 78.29 +0.88

Дальнее зарубежье 15.01.2024 09:28

США сбили выпущенную по американскому эсминцу ракету в Красном море

Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США из района Йемена, контролируемого хуситами, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальных сетях.

"14 января примерно в 16:45 (время Саны) противокорабельная крылатая ракеты была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по авианосцу Laboon (DDG58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды", - говорится в сообщении.

Данных о раненых и разрушениях нет.

В минувшую пятницу США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на их продолжающиеся нападения на суда. Атаки осуществили при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады. Командование американских ВВС заявило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене нанесли более 60 ударов.

В субботу Центральное командование ВС США сообщило, что 13 января нанесен новый удар - по радиолокационной станции.

Позднее заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насреддин Амер заявил, что удар США не привел к каким-либо результатам.

"Обошлось без раненых, материальных и человеческих потерь нет", - заявил он "Аль-Джазире", пообещав при этом, что мятежники дадут "мощный и эффективный ответ" на действия американской стороны.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, РАКЕТА


Похожие новости


Большая часть военного потенциала хуситов сохранилась после авиаударов США Военное командование США подтвердило факт нанесения нового удара по Йемену Авиаудары по хуситам обоснованы и помогут предотвратить более широкий конфликт - Кирби США предпримут новые операции против хуситов в случае продолжения их атак В НАТО назвали оборонительными авиаудары по хуситам Президент США и премьер Великобритании подтвердили удары по позициям хуситов в Йемене Хуситы заявили об ударе по кораблю США в ответ на гибель их бойцов от рук американцев Авианосец ВМС США зашел в Красное море Шеф Пентагона объявит о проведении операции против йеменских хуситов в ходе поездки на Ближний Восток Попытку захвата танкера в Аденском заливе предприняли, вероятно, сомалийские пираты - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az