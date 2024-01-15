Цены на нефть повышаются

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.
В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 составляет $78,49 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,88 (1,1%), до $78,29 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,12 (0,17%), до $72,8 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,66 (0,9%), до $72,68 за баррель.
В пятницу подъем цены Brent в какой-то момент превышал 4%, однако к концу сессии составил лишь 1,1%. За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.
Колебания рынка показывают, что трейдеры на данный момент не видят серьезных рисков сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке и поставок нефти из региона из-за текущего конфликта, пишет Bloomberg.
В настоящее время цены "не включают премию за геополитический риск, поэтому стоимость Brent может подняться выше $80 за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит нарастать", отметил портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел, слова которого приводит Market Watch.
"На данный момент события в регионе не влияют на объем предложения нефти на мировом рынке, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - В отсутствие перебоев с поставками ситуация на нефтяном рынке остается комфортной, несмотря на ближневосточную напряженность".
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