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Финансы 15.01.2024 15:35

Bank of Baku увеличил в 2023г активы на 24%, сократил прибыль на 31%

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в 2023 года активы на 24,2% - до 870,89 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря 2023 года составил 659,043 млн манатов (рост на 14,1% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам равен 476,055 млн манатов (рост на 19,6%), бизнес-кредитам – 148,087 млн манатов (спад на 4,3%), операциям с недвижимостью – 34,896 млн манатов (рост на 41,1%).

Обязательства банка равны 731,918 млн манатов (рост на 26,5%). Депозиты в банке составляют 515,768 млн манатов (рост на 41,1%), в том числе вклады населения – 475,679 млн манатов (рост на 44,1%).

Капитал банка на конец декабря 2023 года равен 138 млн 971,32 тыс. манатов (рост на 13,1%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности 2023 года составила 25,459 млн манатов (спад на 30,9%).

Bank of Baku создан в 1994 году.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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