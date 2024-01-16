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Финансы 16.01.2024 13:05

Bank Avrasiya сократил в 2023г активы на 17,7%

Азербайджанский "Bank Avrasiya" сократил в 2023 года активы на 17,7% - до 184 млн 537,78 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 137,169 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 9,4% - ИФ). В том числе потребительские кредиты оцениваются в 15,475 млн манатов (рост на 74,3%), бизнес-кредиты - 66,214 млн манатов (спад на 1%), кредиты на недвижимость - 55,48 млн манатов (рост на 11,9%).

Обязательства банка составляют 104 млн 99,43 тыс. манатов (спад на 30,8%).

Депозиты в банке равны 48,485 млн манатов (спад на 39,2%), в том числе вклады населения - 42,45 млн манатов (спад на 36,7%).

Капитал банка на конец декабря 2023 года составил 80 млн 438,35 тыс. манатов (рост на 9%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности 2023 года составила 6 млн 621,82 тыс. манатов, что в 3,6 раза выше, чем в 2022 году.

Bank Avrasiya лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане получил 28 ноября 2007 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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