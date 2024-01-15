Premium Bank сократил в 2023г активы на 1%

Азербайджанский «Premium Bank» сократил в 2023 году активы на 1% - до 685,116 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 471,866 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 8% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 3,2% - до 385,638 млн манатов.

Обязательства банка на конец декабря равны 507,823 млн манатов (спад на 0,4%)

Депозиты в банке составили 426,77 млн манатов (спад на 8,5%), в том числе вклады населения – 330,857 млн манатов (спад на 2,9%).

Капитал банка равен 177,293 млн манатов (спад на 2,9%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 7,453 млн манатов (рост на 36,4% по сравнению с 2022 годом).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

Х.Насирзаде