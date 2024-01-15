Premium Bank сократил в 2023г активы на 1%

Азербайджанский «Premium Bank» сократил в 2023 году активы на 1% - до 685,116 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 471,866 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 8% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам в отчетный период сократился на 3,2% - до 385,638 млн манатов.
Обязательства банка на конец декабря равны 507,823 млн манатов (спад на 0,4%)
Депозиты в банке составили 426,77 млн манатов (спад на 8,5%), в том числе вклады населения – 330,857 млн манатов (спад на 2,9%).
Капитал банка равен 177,293 млн манатов (спад на 2,9%), уставный капитал - 154,601 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам 2023 года составила 7,453 млн манатов (рост на 36,4% по сравнению с 2022 годом).
OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
Х.Насирзаде
Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном
Подразделения коммандос ВС Азербайджана на учениях захватили членов группировки условного противника
Нагиев обсудил развитие сотрудничества Азербайджана в сфере туризма с Саудовской Аравией, Иорданией и Таджикистаном
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 6 – Генпрокуратура Азербайджана
Пожар в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку полностью потушен - МЧС Азербайджана
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Хуситы не прекратят атаки в Красном море, пока идет операция Израиля в Газе
Британское управление морских торговых операций сообщило об атаке на очередное судно у берегов Йемена
Атаки хуситов в Красном море недопустимы, ЕС готовит миссию по безопасности судоходства
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы