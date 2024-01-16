Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0194 GBR   2.1559 TRY   0.0565

Цена на нефть

15.01 $/bbl +/- WTI 72.45 -0.23 Brent 78.15 -0.14

Финансы 16.01.2024 09:19

Yapi Kredi Bank Azerbaijan увеличил в 2023г активы на 7%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» увеличил в 2023 году активы на 6,8% - до 514 млн 860,61 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года равен 291 млн 777,8 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 23,1% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 68 млн 14,57 тыс. манатов (рост на 50,1%), бизнес-кредиты – 188 млн 882,31 тыс. манатов (рост на 11,7%).

Обязательства банка оцениваются в 416 млн 879,77 тыс. манатов (рост на 4,8%).

Депозиты в банке равны 366 млн 695,17 тыс. манатов (рост на 0,8%), в том числе вклады населения – 89 млн 958,59 тыс. манатов (рост на 11,4%), вклады юридических лиц - 276 млн 736,58 тыс. манатов (спад на 2,3%).

Капитал банка составляет 97 млн 980,84 тыс. манатов (рост на 16,5%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Банк завершил 2023 год с чистой прибылью в 12 млн 2,26 тыс. манатов (рост в 10,4 раз по сравнению с 2022 годом - ИФ).

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Premium Bank сократил в 2023г активы на 1% Bank of Baku увеличил в 2023г активы на 24%, сократил прибыль на 31% Expressbank сократил в 2023г прибыль на 3,2% Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в 2023г активы на 20% ABB сократил в 2023г активы на 2,6%, депозитный портфель – на 11,5% Бакинский филиал Bank Melli Iran увеличил в 2023г активы на 26% Naxcivanbank за 9 месяцев сократил активы почти на 13%, прибыль - на 9% Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил за 9 мес. активы на 4% AFB Bank увеличил за 9 месяцев активы на 8%, прибыль - сократил 1,8 раза ABB сократил за 9 месяцев активы на 18,5%, прибыль - увеличил на 19,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az