Yapi Kredi Bank Azerbaijan увеличил в 2023г активы на 7%

ЗАО «Yapi Kredi Bank Azerbaijan» увеличил в 2023 году активы на 6,8% - до 514 млн 860,61 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года равен 291 млн 777,8 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 23,1% - ИФ), в том числе потребительские кредиты – 68 млн 14,57 тыс. манатов (рост на 50,1%), бизнес-кредиты – 188 млн 882,31 тыс. манатов (рост на 11,7%).

Обязательства банка оцениваются в 416 млн 879,77 тыс. манатов (рост на 4,8%).

Депозиты в банке равны 366 млн 695,17 тыс. манатов (рост на 0,8%), в том числе вклады населения – 89 млн 958,59 тыс. манатов (рост на 11,4%), вклады юридических лиц - 276 млн 736,58 тыс. манатов (спад на 2,3%).

Капитал банка составляет 97 млн 980,84 тыс. манатов (рост на 16,5%), уставный капитал – 55 млн 380,7 тыс. манатов (не изменился).

Банк завершил 2023 год с чистой прибылью в 12 млн 2,26 тыс. манатов (рост в 10,4 раз по сравнению с 2022 годом - ИФ).

Yapi Kredi Bank Azerbaijan создан в 1998 году. Акционерами банка являются три турецкие компании.

Х.Насирзаде