Нефть начала дешеветь, Brent торгуется у $77,8 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 15:13 по Баку понизилась на $0,53 (0,68%), до $77,76 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,58 (0,8%), до $72,1 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

"Конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на добычу нефти, и наценка с учетом геополитических рисков сейчас довольно умеренная", - написали аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, нефть будет торговаться в узком диапазоне в ближайшее время, поскольку значительный объем свободных мощностей ограничивает потенциал к росту, а низкие риски рецессии и ограничение на добычу в странах ОПЕК+ будут сдерживать падение.