Глава МИД Саудовской Аравии в Давосе призвал к незамедлительному прекращению огня в Газе

Стороны конфликта в секторе Газа должны незамедлительно прекратить огонь и создать условия для процесса мирного урегулирования кризиса, заявил во вторник глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Нам нужен режим прекращения огня, причем - незамедлительно", - отметил он, выступая на форуме в Давосе.

"Нам нужно создать условия для заслуживающего доверия процесса, который позволит нам начать двигаться в сторону мира в регионе", - подчеркнул он.

По его словам, важно найти решение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС не только из-за ситуации в Красном море, но, главным образом, из-за его последствий для палестинцев и для безопасности региона в целом.

Отвечая на вопрос о том, насколько велика, по его мнению, роль Ирана в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, министр отметил, что считает нужным сконцентрировать внимание на другом вопросе: прекращении боев в Газе.