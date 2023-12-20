В Баку анонсировали визит Байрамова в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в начале 2024 года планирует совершить визит в Саудовскую Аравию, сообщил замглавы МИД страны Ялчин Рафиев. Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства намерен обсудить с саудовской стороной "расширение двустороннего экономического сотрудничества", рассказал Рафиев в интервью газете Asharq Al-Awsat. Он добавил, что Баку рассчитывает на развитие сотрудничества с Эр-Риядом в различных сферах, в частности, в области "зеленой" энергетики. Р.Керимов

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