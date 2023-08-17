Баку и Эр-Рияд обсудили перспективы сотрудничества в политической и экономической сферах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Саудовской Аравии Хамада бин Абдуллаха бин Сауда бин Худейра по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и туристической сферах, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Байрамов выразил глубокую признательность послу за вклад в развитие азербайджано-саудовских отношений и профессиональную деятельность в период его пребывания в должности и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В министерстве отметили, что в ходе встречи был констатировал высокий уровень двусторонних политических связей, обращено внимание на развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщалось ранее, новым послом Саудовской Аравии в Азербайджане назначен Эссам бин Салех Аль-Джутейли.

Р.Керимов