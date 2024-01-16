Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до девяти - МЧС

Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до девяти человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.
Ранее сообщалось о 8 погибших в результате инцидента.
"В ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечено тело еще одного человека. Во вторник в общей сложности были обнаружены извлечены тела двоих человек. Таким образом, общее число погибших в результате взрыва в цеху увеличилось до 9 человек", - отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв. В результате взрыва также получили ранения 24 человека, из которых 23 человека были госпитализированы, а одному была оказана первая помощь на месте.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).
Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Н.Аббасова
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