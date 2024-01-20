Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до десяти

Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до десяти человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре Азербайджана.
Ранее сообщалось о 9 погибших в результате инцидента.
"С сожалением сообщаем, что сегодня примерно в 14 часов один из пострадавших - Рустамов Адиль Айдын оглу (1996 г.р.) несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. Таким образом, число погибших в результате взрыва достигло 10. Лечение остальных пострадавших продолжается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв. В результате взрыва также получили ранения 24 человека.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).
В.Алиев
Следствие в отношении сепаратистов продолжается с соблюдением норм международного права - генпрокурор Азербайджана
Алиев почтил память жертв трагедии 20 января
Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января
Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре
КНР будет бороться со «слепым» расширением выпуска электромобилей
Облачное подразделение Amazon к 2027г вложит более $15 млрд в расширение инфраструктуры в Японии
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Десятки тысяч человек в Испании вышли на демонстрации против действий Израиля в Газе
Глава Объединенного комитета начальников штабов США обсудил в Польше обеспечение безопасности восточного фланга НАТО
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы