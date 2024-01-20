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Происшествия 20.01.2024 16:40

Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до десяти

Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до десяти человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре Азербайджана.

Ранее сообщалось о 9 погибших в результате инцидента.

"С сожалением сообщаем, что сегодня примерно в 14 часов один из пострадавших - Рустамов Адиль Айдын оглу (1996 г.р.) несмотря на усилия врачей, скончался в больнице. Таким образом, число погибших в результате взрыва достигло 10. Лечение остальных пострадавших продолжается", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв. В результате взрыва также получили ранения 24 человека.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, ЦЕХ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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