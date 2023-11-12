МЧС Азербайджана ведет поиски двух рыбаков, пропавших в Каспийском море

В Каспийском море недалеко от поселка Бибиэйбат Сабаильского района Баку пропали два рыбака.
Информация об этом поступила на горячую линию "112" МЧС Азербайджана, говорится в сообщении ведомства.
В район происшествия привлечены спасатели Службы спасения особого риска, а также вертолет.
"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия по обнаружению Видади Али оглы Джафарова, 1954 года рождения и Эльвина Наджафгулу оглы Гасанова, 1977 года рождения", - отмечается в информации.
В.Алиев
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