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Происшествия 12.11.2023 17:55

МЧС Азербайджана ведет поиски двух рыбаков, пропавших в Каспийском море

В Каспийском море недалеко от поселка Бибиэйбат Сабаильского района Баку пропали два рыбака.

Информация об этом поступила на горячую линию "112" МЧС Азербайджана, говорится в сообщении ведомства.

В район происшествия привлечены спасатели Службы спасения особого риска, а также вертолет.

"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия по обнаружению Видади Али оглы Джафарова, 1954 года рождения и Эльвина Наджафгулу оглы Гасанова, 1977 года рождения", - отмечается в информации.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, РЫБАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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