Гасанов обсудил с замминистра обороны Турции развитие военного сотрудничества между Баку и Анкарой

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи, стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.

Гасанов отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, неуклонно развивается. Особа подчеркнуто, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных и братских отношениях.

«На встрече, в которой также принимали участие руководители компаний оборонной промышленности Турции, отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения. Было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности», - сообщает Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов