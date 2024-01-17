Раскрываемость преступлений в Баку в 2023г составила 87,4% - прокуратура

В 2023 году прокуратурой и органами внутренних дел города Баку зарегистрировано 15 759 преступлений, из них раскрыто 87,4%, сообщил прокурор города Баку Эльшан Аббасов.

«В результате предпринятых с органами внутренних дел города Баку мер, в прошлом году были раскрыты 50 из 51 умышленных убийства, все 23 покушения на умышленное убийство, а также 1 умышленное убийство, которое оставалось нераскрытым с прошлых лет», - заявил Аббасов, выступая на оперативном совещании Бакинской городской прокуратуры под руководством Генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева, посвященное итогам 2023 года.

Он сообщил, что в 2023 году сократилось количество преступлений, связанных с доведением до самоубийства, умышленным прчинением тяжкого вреда здоровью, кражами, грабежами, бандитизмом, контрабандой, хулиганством, наркопреступлениями, а количество преступлений в экономической сфере, в том числе связанных с коррупцией, злоупотреблением служебным положением и направленных против имущества, возросло.

Всего за отчетный период прокуратурой города завершены предварительные расследования по 279 уголовным делам, из них 197 направлены для рассмотрения в соответствующие суды. В целом, прокуратурой города Баку по уголовным делам, по которым предварительное расследование было завершено, из 7 млн 151,17 тыс. манатов материального ущерба, причиненного государству, физическим и юридическим лицам, было обеспечено возмещение пострадавшей стороне 5 млн 141,511 тыс. манатов или 71,9%.

Кроме того, за освобождение лиц от ответственности в соответствии с законодательством по материалам уголовного преследования в госбюджет было выплачено 442,748 тыс. манатов.

По словам Аббасова, за отчетный период повышены требования за нарушения служебной, исполнительской и трудовой дисциплины, из числа работников городской прокуратуры 6 человек привлечено к дисциплинарной ответственности, из которых одному объявлен выговор, троим - строгий выговор, одному указано на допущенные изъяны, а один человек был освобожден от занимаемой должности.

Б.Рустамбеков