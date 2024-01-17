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Глава Генштаба Израиля заявил о возросшей вероятности начала военной операции в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что вероятность полномасштабной военной операции в Ливане на данный момент стала на порядок выше.

"Я не знаю, когда на севере произойдет война. Я могу сказать, что вероятность такого в предстоящие месяцы теперь намного выше, чем в прошлом", - приводит его слова The Times of Israel.

Во время общения с военнослужащими на маневрах на севере Израиля, имитирующих наступление ЦАХАЛ в Ливане, Халеви отметил, что войска "наращивают готовность к сражениям в Ливане". По его словам, военные извлекли массу уроков из операции в секторе Газа, и многие из них будут применимы в боях в Ливане.

Он отметил, что ЦАХАЛ намерен добиться всех поставленных целей в случае операции в Ливане, включая возвращение израильтян - около 80 тыс. человек - в свои дома на севере Израиля.

The Times of Israel также информирует, что в среду ЦАХАЛ и ливанское движение "Хезболла" продолжили обмен ударами на израильско-ливанской границе. Израильским военным удалось поразить стартовые площадки для пуска ракет.

Ранее в среду, выступая на форуме в Давосе, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что полноценная конфронтация Израиля и Ливана станет "полной катастрофой" для региона. По его словам, такого сценария нужно избежать "любой ценой". Он отметил, что надо добиться режима прекращения огня в Газе, который позволит избежать дальнейшего хаоса, в том числе в районе Красного моря. Гутерриш добавил, что лишь создание независимого палестинского государства позволит решить проблему Газы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ВОЙНА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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