Армия обороны Израиля ликвидировала около 60 хамасовцев в секторе Газа за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала около 60 боевиков ХАМАС в секторе Газа за последние 24 часа, около 40 из них - в районе южного города Хан-Юнис, сообщается в четверг в Telegram-канале армии.
"Операции ЦАХАЛа в секторе Газа против террористов и их инфраструктуры продолжаются, за предыдущий день около 60 террористов были ликвидированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что только в районе Хан-Юниса были уничтожены около 40 боевиков. Также израильские военные совершили рейд на дом одного из членов ХАМАС, где обнаружили гранаты, автоматы АК-47, военное оборудование и "технологические активы".
Вместе с тем, на севере сектора Газа военные ЦАХАЛа ликвидировали двух вооруженных боевиков, которые пытались устроить засаду. Также несколько членов ХАМАС были ликвидированы при помощи воздушных ударов.
В другом месте военные обнаружили боевиков, которые начиняли взрывчаткой транспортное средство, после чего зашли в здание, принадлежащее группировке "Исламский джихад". Когда один из них покинул здание, по нему был нанесен воздушный удар, а по транспортному средству была открыта стрельба, пока оно не взорвалось.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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