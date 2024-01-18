Израиль пока не готов обсуждать мирное урегулирование - президент

Израиль на данном этапе не готов к переговорам с палестинцами о мирном урегулировании, так как другие действующие лица в регионе заняли антиизраильскую позицию, заявил в четверг президент Израиля Ицхак Герцог.

"Здравомыслящие люди сейчас даже не хотят думать о том, какое решение может привести к мирному урегулированию. Все лишь хотят убедиться, что на нас больше не будут нападать с севера, юга, востока", - приводит слова президента The Times of Israel.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Герцог напомнил, что боевые действия в ближневосточном регионе теперь идут не только между Израилем и ХАМАС. Иран он назвал "империей зла", добавив, что именно действия Тегерана подрывают любой мирный процесс.

"Израиль потерял веру в мирный процесс, потому что он видит, как наши соседи превозносят террор", - отметил он.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Эти события спровоцировали рост напряженности в ближневосточном регионе. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяц периодически обстреливает израильскую территорию. А йеменские мятежники хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам хуситов. В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистане, после чего уже пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.