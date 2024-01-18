Израиль пока не готов обсуждать мирное урегулирование - президент

Израиль на данном этапе не готов к переговорам с палестинцами о мирном урегулировании, так как другие действующие лица в регионе заняли антиизраильскую позицию, заявил в четверг президент Израиля Ицхак Герцог.
"Здравомыслящие люди сейчас даже не хотят думать о том, какое решение может привести к мирному урегулированию. Все лишь хотят убедиться, что на нас больше не будут нападать с севера, юга, востока", - приводит слова президента The Times of Israel.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Герцог напомнил, что боевые действия в ближневосточном регионе теперь идут не только между Израилем и ХАМАС. Иран он назвал "империей зла", добавив, что именно действия Тегерана подрывают любой мирный процесс.
"Израиль потерял веру в мирный процесс, потому что он видит, как наши соседи превозносят террор", - отметил он.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
Эти события спровоцировали рост напряженности в ближневосточном регионе. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяц периодически обстреливает израильскую территорию. А йеменские мятежники хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию этим обстрелам хуситов. В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистане, после чего уже пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом
Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд
Сенегал заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере – посол в Баку
Экспорт легковушек из Германии в Азербайджан в январе-ноябре 2023г приблизился к 120 млн евро
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2023г сократилось на 30%
Азербайджан сохранил в 2023г экспорт нефти на уровне 2022г - ГТК
Американский суд восстановил запрет на продажи в стране двух моделей «умных» часов Apple
Первый отель под брендом Mercure открылся в Азербайджане
Потребителям в Азербайджане в 2023г возмещено свыше 600 тыс. манатов на основе поданных ими жалоб
Алиев посетил Нефтчалинский район
Алиев посещает Лянкяранский район
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы