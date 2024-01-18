Азербайджан сохранил в 2023г экспорт нефти на уровне 2022г - ГТК

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2023 году составил 26 млн 47 тыс. 289,51 тонн (номенклатурный код 2709), что на 0,08% ниже показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный год нефти составила $16 млрд 240 млн 829,63 тыс. (спад на 16,6%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в 2023 году составила 47,91% (51,08% в 2022 году - ИФ).
В 2023 году покупателями азербайджанской нефти являлись 22 страны.
Согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 42,7% всего экспорта "черного золота".
В топ-10 покупателей азербайджанской нефти в 2023 году также вошли Израиль, Индия, Германия, Испания, Чехия, Турция, Хорватия, Греция и Великобритания.
Структура экспорта нефти в 2023 году по странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах
|
Выручка в тыс., $
|
Италия
|
11 117529,86
|
7 077 115.41
|
Израиль
|
2 270342,65
|
1 394 267.62
|
Индия
|
2 025082,15
|
1 227 040.85
|
Германия
|
1 341018,14
|
871 933.82
|
Испания
|
1 221974,82
|
769 586.75
|
Чехия
|
1135 964,61
|
682 886,68
|
Турция
|
1 202207,86
|
676 306.62
|
Хорватия
|
975165,93
|
590 404.89
|
Греция
|
743513,50
|
455 309.00
|
Великобритания
|
691 038,87
|
432 278,59
|
Румыния
|
621947,79
|
382 756.67
|
Ирландия
|
630 056,20
|
366 641,18
|
Вьетнам
|
554 367,23
|
345 490.87
|
Португалия
|
449879,31
|
299 575.75
|
Австрия
|
266 568,71
|
152 155.74
|
Индонезия
|
221 084,92
|
150 210.69
|
Франция
|
199 006,72
|
118 639.77
|
Сингапур
|
138 338,45
|
87 786.40
|
Тунис
|
106 274,64
|
71 938.82
|
Малайзия
|
48 042,55
|
34 012.69
|
Австралия
|
39 196,58
|
28 392.28
|
Таиланд
|
48 688,02
|
26 098.53
|
Всего
|
26 047 289.51
|
16 240 829.63
Н.Аббасова
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