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ТЭК 18.01.2024 17:36

Азербайджан сохранил в 2023г экспорт нефти на уровне 2022г - ГТК

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2023 году составил 26 млн 47 тыс. 289,51 тонн (номенклатурный код 2709), что на 0,08% ниже показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный год нефти составила $16 млрд 240 млн 829,63 тыс. (спад на 16,6%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в 2023 году составила 47,91% (51,08% в 2022 году - ИФ).

В 2023 году покупателями азербайджанской нефти являлись 22 страны.

Согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 42,7% всего экспорта "черного золота".

В топ-10 покупателей азербайджанской нефти в 2023 году также вошли Израиль, Индия, Германия, Испания, Чехия, Турция, Хорватия, Греция и Великобритания.

Структура экспорта нефти в 2023 году по странам-покупателям:

Страны

Объемы в тоннах

Выручка в тыс., $

Италия

11 117529,86

7 077 115.41

Израиль

2 270342,65

1 394 267.62

Индия

2 025082,15

1 227 040.85

Германия

1 341018,14

871 933.82

Испания

1 221974,82

769 586.75

Чехия

1135 964,61

682 886,68

Турция

1 202207,86

676 306.62

Хорватия

975165,93

590 404.89

Греция

743513,50

455 309.00

Великобритания

691 038,87

432 278,59

Румыния

621947,79

382 756.67

Ирландия

630 056,20

366 641,18

Вьетнам

554 367,23

345 490.87

Португалия

449879,31

299 575.75

Австрия

266 568,71

152 155.74

Индонезия

221 084,92

150 210.69

Франция

199 006,72

118 639.77

Сингапур

138 338,45

87 786.40

Тунис

106 274,64

71 938.82

Малайзия

48 042,55

34 012.69

Австралия

39 196,58

28 392.28

Таиланд

48 688,02

26 098.53

Всего

26 047 289.51

16 240 829.63

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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