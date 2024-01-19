Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного главаря «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая службы безопасности "Шин-Бет" провели операцию по ликвидации высокопоставленного члена палестинской группировки "Исламский джихад", сообщается в пятницу в Telegram-канале ЦАХАЛ.
"Вчера Ваэль Абу-Фануна, высокопоставленный член "Исламского джихада", был ликвидирован благодаря точному авиаудару ВВС под руководством южного командования, место удара было определено, основываясь на разведывательных данных ЦАХАЛ и "Шин-Бет", - говорится в сообщении армии.
Абу-Фануна был заместителем главы операций по ведению "психологической войны". До этого он занимал несколько других высоких позиций в организации. Он отвечал за публикацию видео с атаками "Исламского джихада" по Израилю, а также за создание и распространение документации по израильским заложникам.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. "Исламский джихад" также участвовал в этой операции. В ответ Израиль начал военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа.
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