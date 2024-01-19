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Происшествия 19.01.2024 14:34

Три человека пострадали при обрушении потолка в доме для мероприятий в Баку - МЧС

Три человека пострадали в пятницу в результате обрушения потолка первого этажа двухэтажного дома для мероприятий (mərasim evi), расположенного по улице Микайыла Мушвига в Ясамальском районе Баку.

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в МЧС.

«Силами МЧС на указанной территории предприняты меры безопасности. В связи с инцидентом ведется расследование», - подчеркнули в ведомстве.

Н.Аббасова

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Тэги: МЧС, ИНЦИДЕНТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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