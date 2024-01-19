Три человека пострадали при обрушении потолка в доме для мероприятий в Баку - МЧС

Три человека пострадали в пятницу в результате обрушения потолка первого этажа двухэтажного дома для мероприятий (mərasim evi), расположенного по улице Микайыла Мушвига в Ясамальском районе Баку.

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в МЧС.

«Силами МЧС на указанной территории предприняты меры безопасности. В связи с инцидентом ведется расследование», - подчеркнули в ведомстве.

Н.Аббасова