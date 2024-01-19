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Внешняя политика 19.01.2024 21:22

Исламабад и Тегеран условились работать над снижением напряженности в регионе - МИД Пакистана

Главы МИД Пакистана и Ирана Джалиль Аббас Джилани и Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу в телефонном разговоре договорились принять меры для снижения напряженности между сторонами, сообщает пакистанский МИД.

"Они договорились снизить напряженность ситуации", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Пакистана.

Помимо этого, министры пришли к согласию относительно "необходимости укрепления сотрудничества и координации в борьбе с терроризмом и в других вопросах, представляющих взаимный интерес". При этом Джилани подчеркнул, что для такого сотрудничества необходимым условием является уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Кроме того, стороны обсудили возвращения послов в Исламабад и Тегеран.

Ранее в пятницу пакистанский МИД сообщил в соцсети X, что Джилани также призвал иранского коллегу к укреплению сотрудничества между двумя государствами в сфере безопасности. Кроме того, Джилани "выразил готовность Пакистана работать с Ираном по всем вопросам, основанным на духе взаимного доверия и сотрудничества".

Эскалация напряженности в ближневосточном регионе началась после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля (иракский Курдистан) объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, после чего уже пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.

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Тэги: ПАКИСТАН, ИРАН, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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