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Дальнее зарубежье 20.01.2024 19:35

Хуситы считают, что с минимальным применением силы блокируют движение судов через Красное море

В руководстве йеменских мятежников-хуситов заявили, что добились прекращения движения судов к Израилю по Красному морю, применяя силу лишь в редких случаях, передает в субботу агентство ЭФЭ.

"Наши силы продолжают перекрывать морской путь к портам оккупированной Палестины (...), действуя профессионально как в военной сфере, так и в том, что касается разведки", - заявил замглавы МИД в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи.

По его словам, хуситы "смогли круглосуточно перекрыть маршрут, связываясь с экипажами судов и лишь в редких случаях применяя силу". "Считаю, что мы преподаем США важный урок о том, как нужно решать задачи цивилизованным образом", - отметил он.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины. Ряд крупных транспортных компаний на время отказались от отправки судов через Красное море и выбрали иные, более протяженные и дорогостоящие маршруты.

США и некоторые их партнеры в ответ на действия хуситов провели несколько серий обстрелов их позиций. Заявленная цель этих операций - восстановить безопасность для судоходства по Красному морю.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

Движение хуситов зародилось еще в 1990-х годах, однако приобрело большую известность и влияние в 2014 году, восстав против правительства Йемена и вынудив его уйти в отставку. С тех пор страна находится в состоянии гражданской войны. Официальное правительство Йемена в настоящее время базируется в Адене, его с 2022 года возглавляет президент Ришад Аль-Алими.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, МОРЕ


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