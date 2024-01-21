Генсек ООН назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства, которую ранее отверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Отказ принять концепцию о двух государствах для израильтян и палестинцев и отказ в праве на государство для палестинского народа, является неприемлемым", - написал он в соцсети X.

"Право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми", - добавил Гутерриш.

Ранее с аналогичной позицией выступил министр обороны Британии Грант Шэппс. Он заявил, что Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием Нетаньяху.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в секторе Газа.