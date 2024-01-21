Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8508 RUR   0.0191 GBR   2.1603 TRY   0.0563

Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 74.08 +1.52 Brent 79.10 +1.22

Дальнее зарубежье 21.01.2024 18:11

Генсек ООН назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства

Генсек ООН Антониу Гутерриш в воскресенье назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства, которую ранее отверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Отказ принять концепцию о двух государствах для израильтян и палестинцев и отказ в праве на государство для палестинского народа, является неприемлемым", - написал он в соцсети X.

"Право палестинского народа на построение своего государства должно быть признано всеми", - добавил Гутерриш.

Ранее с аналогичной позицией выступил министр обороны Британии Грант Шэппс. Он заявил, что Великобритания поддерживает решение о сосуществовании израильского и палестинского государств и разочарована высказыванием Нетаньяху.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе общенациональной пресс-конференции заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после окончания израильской военной операции в секторе Газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за призыв применить 99 статью устава организации ООН приветствует перемирие Израиля с ХАМАС, но предстоит еще многое сделать - Гутерриш Гутерриш назвал беспрецедентным число жертв среди гражданских лиц в Газе ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе США и ЕС поддерживают размещение сил ООН в послевоенной Газе Генсек ООН опасается расширения конфликта между Израилем и ХАМАС Генсек ООН раскритиковал Израиль за активизацию военных действий в секторе Газа ГА ООН одобрила подготовленную арабскими странами резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке Военные Израиля предупредили ООН о необходимости переселения на юг 1,1 млн жителей сектора Газа Свыше 120 тыс. человек покинули дома в секторе Газа из-за конфликта между ХАМАС и Израилем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az