Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

07.03 $/bbl +/- WTI 78.93 -0.20 Brent 82.96 0.00
Дальнее зарубежье 08.03.2024 17:45

Ситуация с израильскими поселениями на палестинских территориях подрывает возможность создания государства палестинцев

Обстановка с поселенческой активностью израильтян на палестинских территориях ухудшает перспективы формирования государственности палестинцев, заявил в пятницу верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"Насилие поселенцев и правонарушения, связанные с поселениями, достигли новых шокирующих уровней, оно рискует устранить любую практическую возможность создать жизнеспособное палестинское государство", - приводят западные СМИ слова Тюрка.

Его заявления прозвучали, когда он представлял доклад, посвященный поселенческой активности Израиля. Согласно данным ООН и из других источников, за 12 месяцев до октября 2023 года зафиксировано появление на Западном берегу реки Иордан еще 24,3 тыс. новых израильских построек. Это самый высокий показатель с момента начала наблюдений в 2017 году.

Также в докладе утверждается, что поселенцы и израильские власти демонстрируют все более интенсивные и регулярные акты насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, особенно после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне разочарованы планами Израиля возвести еще 3,3 тыс. домов в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан. Госсекретарь отметил, что возможный такой шаг "не соответствует международному праву" и повредит усилиям добиться долгосрочного мира в регионе. Западные СМИ тогда поясняли, что такие заявления нынешней американской администрации свидетельствуют о возвращении к традиционной, 40-летней политике США по этому вопросу: только при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа в Белом доме отказывались ставить под сомнение законность израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНЦЫ, КРИТИКА


Похожие новости


Израиль отзывает для консультаций постпреда при ООН США заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее Израиль за гибель людей в Газе Некоторые обвинения Израиля в адрес сотрудников БАПОР могут оказаться правдивыми, полагают в разведке США - СМИ Египет подаст ноту в Международный суд ООН из-за действий Израиля Международный суд ООН постановил, чтобы Израиль принял меры для зашиты палестинцев в Газе Генсек ООН назвал неприемлемым отказ от концепции сосуществования Израиля и палестинского государства Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за призыв применить 99 статью устава организации ООН приветствует перемирие Израиля с ХАМАС, но предстоит еще многое сделать - Гутерриш Гутерриш назвал беспрецедентным число жертв среди гражданских лиц в Газе ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az